ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ; ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି
ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାକୁ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଥର ବଜେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ମଳାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଓଡିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ-ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ପଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ନାଶନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲଜି (NCHMT)ର ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରି ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି କରାଯିବ। ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବେ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରାଯାଉ
ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନକରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଏପରି ଘୋଷଣା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ ହେବ । କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ତା ଛଡା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାଶ।
ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ହେଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ରହିବ । ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ନାଁରେ ନାମିତ କରି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବଜେଟ କମି ୨୪୦୦ କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଲା ନା ବଢ଼ିଲା ଜଣାପଡୁଛି । ତେବେ ଏଠାରେ କଇଁଛ କରିଡର ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏଥିରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ତ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।
କଇଁଛ ପଥ ସମେତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ୪୫୦ କୋଟି
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ (ନେଷ୍ଟିଂ) ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ‘ଟର୍ଟଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ସ’ ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ କଇଁଛ ପଥ ସମେତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ୪୫୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବେଶ-ମିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ।
କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡିଶାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି । ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରିବାଡା ସ୍ଥଳ ଗହୀରମଥା ଓ ରୁଷିକୁଲ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଦେଶ-ବିଦେଶର ଗବେଷକ, ପରିବେଶବିଦ୍ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ‘ଟର୍ଟଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ସ’ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ଟ୍ରେଲ୍, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଢାଞ୍ଚା ଗଢ଼ିଉଠିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଗଣତି ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ମେ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୨୫ ରେ ରେକର୍ଡ ୬.୮୨ ଲକ୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବସା ପାଇଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଆସିଥିଲେ।
ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାର ଆଶା
ଏହି ଯୋଜନା ମତ୍ସଜିବୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ନେଇଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଇଡ୍, ହୋମ୍ଷ୍ଟେ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକ ସହଭାଗୀତା ବଢ଼ିବ। ଗହୀରମଥାର କଇଁଛ ପଥ ବିକାଶ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୌରଶକ୍ତିଚାଳିତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ।
