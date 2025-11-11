ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡାର ମଜା ନେଲେ ଦର୍ଶକ, ମନ ଜିଣିଲା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ

ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡାର ମଜା ନେଲେ ଦର୍ଶକ
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡାର ମଜା ନେଲେ ଦର୍ଶକ (ETV Bharat Odisha)
କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣରେ ଯୋଡି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଵା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହ ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋଟ୍ ରେସରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋଟ୍ ରେସରେ ଜଳକ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ୍ ଚାରି ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ:

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ । ଏହା ସହ ମହାନଦୀରେ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆୟୋଜନର ଉଦଘାଟନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି,"ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ଜଳକ୍ରୀଡା ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା । ଏହି ଵୋଟ ରେସରେ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟର ୪ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସରେ ଓଡିଶା, ଆସାମ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାଵ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଦଳମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"
Water sports in Mahanadi river Cuttack inagurated during Baliyatra (ETV Bharat Odisha)
ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ସାଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ:ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ୍ବାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ। କେତେବେଳେ ଜଳ ପତନ ଠାରୁ 30 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଵେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଛ ପରି ପାଣିରେ ଡେଉଁଛି । ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ଯୁବକଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।" ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଭଳି କିଛି ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ
ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମନ ଜିଣିଲା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମନ ଜିଣିଲା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ:

ଓଡିଶା ରୋଇଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିନୋଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ପୂର୍ବରୁ ଜଗତପୁରରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"

ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ (ETV Bharat Odisha)
ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ
ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

FLY BOAT SHOW CUTTACK
FLY BOAT SHOW MAHANADI CUTTACK
ADVENTURE WATER SPORTS BALIYATRA
ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା
BALIYATRA ADVENTURE WATER SPORTS

