ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡାର ମଜା ନେଲେ ଦର୍ଶକ, ମନ ଜିଣିଲା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ
ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
Published : November 11, 2025 at 6:29 PM IST
କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣରେ ଯୋଡି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଵା ଫ୍ଲାଏ ବୋଟ୍ ସୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହ ମହାନଦୀର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହାନଦୀ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋଟ୍ ରେସରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋଟ୍ ରେସରେ ଜଳକ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ୍ ଚାରି ଶହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ:
ଓଡିଶା ରୋଇଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିନୋଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ପୂର୍ବରୁ ଜଗତପୁରରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
