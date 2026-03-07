ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ SOPକୁ ବିରୋଧ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SOP ଅନୁସାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ତଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର: ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SOPକୁ ବିରୋଧ । ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 11,500ରୁ 12,000 ମେଗାୱାଟ୍ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 75% (ପ୍ରାୟ 8800ରୁ 9000 ମେଗାୱାଟ) ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା 6600 ରୁ 7000 ମେଗାୱାଟ୍ । ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି ।"
ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ:
ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 14ରୁ 16 ନିୟୁତ ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ବା ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ବାହାରୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଅନୁସାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ତଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ "ପାଉଁଶ ମାଫିଆ"ଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି । ଅନେକ ଲୋକ SOP ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ:
ପାଉଁଶକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୃଷି ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଁଶ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପକାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ଡ଼ମ୍ପିଂ କରିବାକୁ କିଛି ମାଫିଆ ପଛାଉନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଠୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ ସ୍ଥିର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ l
ଜନତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଦାବି:
ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୁଳି ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ 100 ୟୁନିଟ୍, ଦିଲ୍ଲୀ 200 ୟୁନିଟ୍, ପଞ୍ଜାବ 300 ୟୁନିଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ମଧ୍ୟ 125 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଏବଂ ସବସିଡିରେ ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧରଣ ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବ୍ସିଡ୍ କିମ୍ବା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ।
ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ, ଜାତିସଂଘ ବିଶ୍ବର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳି ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ନିଜର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି । ଏହାର ବିପରୀତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି । ପାଉଁଶ କଣିକା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ଯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି:
- ଫ୍ଲାଏଆସ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର SOPକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ।
- ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ESP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉ ।
- ଆଗକୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
- ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ ଦିଆଯାଉ ।
- ନିର୍ମାଣଧୀନ NLC ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଏହି ସବୁ ଦାବି ରଖି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବେଶର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଭୟକର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ । ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
