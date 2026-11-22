ମନ୍ଦିରର ଛଡ଼ା ଫୁଲ-ପତ୍ରରୁ ମହକୁଛି ରୋଜଗାରର ବାସ୍ନା, ମହିଳାଙ୍କୁ କରୁଛି ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଖୋରଧା, ବାଙ୍କୋଇ ଗ୍ରାମର ୧୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗୃହୀତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 22, 2026 at 3:02 PM IST
ଖୋରଧା: ଯେଉଁ ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ପୂଜା ପରେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପାଲଟିଛି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ । ମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗୃହୀତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କୋଇ ଗ୍ରାମର ୧୬ ଜଣ ମହିଳା । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର ସହଯୋଗରେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରି ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶ୍ରମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଧୂପକାଠି?
- ମନ୍ଦିର ଓ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ
- ଏହା ପରେ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କାଠି ସୂତା ଆଦିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ
- ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଯାଏ ।
- ପରେ ମେସିନରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ
- ଧୂପ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ:
ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନରହି ଏକାଠି ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ୧୬ ମହିଳା । ଅଦରକାରୀ ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି । ସତରେ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲେ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିହୁଏ ।
ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ଦକ୍ଷିଣକବାଟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ । ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଇନାମାନେ ଫୁଲ କାଢ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି । ଆମେ ସେଥିରୁ ସୂତା, ଧୂପକାଠି ଆଦି କାଢି ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁ । ତାକୁ ବାଛି ଶୁଖାଇଥାଉ । ଶୁଖିଗଲେ ଡ୍ରାଏ ମେସିନରେ ପକାଉଛୁ,ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମିଶ୍ରଣ ମେସିନରେ ପକାଉଛୁ । ମେସିନରେ ଏହା ପୂରା ପାଲିସ ହୋଇ ପେଶି ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ ଭାଗ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇକି ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ।"
'ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ'
ସେହିପରି ଶାନ୍ତିଲତା ରଣସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶକୁ ଯାହା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରି ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ଆମକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସ ସହଯୋଗ କରିଛି । ସମସ୍ତ ମେସିନ ଯୋଗାଇବା ସହ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଧୂପକାଠିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ନ ମିଶେଇକି ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଡରୁ, ଅଠା ଗୁଣ୍ଡରୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ।"
ସେହିପରି ତୁଳସୀ ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାହାରେ । ଏହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଫଳରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ମୋଟର ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ବୋଇତ, 5ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦର
ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା