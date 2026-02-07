ETV Bharat / state

ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଛି ଫୁଲ: ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସାଢ଼େ ତିନିମାସରେ ୧୦ଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ

ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଫୁଲର ଚାହିଦା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନଧାଇଁ ଭଳିକିଭଳି ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ କରି ବେଶ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ।

Flower farming provided employment to kendrapara farmer
ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସାଢ଼େ ତିନିମାସରେ ୧୦ଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 7:45 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ବଗିଚା । ଛୋଟବଡ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି । ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଘଡିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି । ବଗିଚାର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଦେବାଶୀଷ ସାହୁଙ୍କର ମନ ପୁରିଯାଏ । ଏହି ଫୁଲ ବଗିଚା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି । ସେ ଏଇ ଜମିରେ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ 4 ମାସିଆ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଅଟକି ଥାଏ । କାରଣ ସବୁ ଚାଷଠାରୁ ବେଶି ଲାଭ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷରୁ ହିଁ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି ।

ଫୁଲ ଚାଷ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର (Etv Bharat)

ଫସଲରେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ଜମରା ଗାଁର ଫୁଲ ସଉକି ଦେବାଶୀଷ ସାହୁ । ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜମିରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ଏ ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଛି, ଜୀବନର ଖୁସି ବି ଦେଇଛି । ଦେବାଶିଷ କୁହନ୍ତି,'ମୁଁ ଆଗରୁ ପନିପରିବା ଅର୍ଥାତ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, କୋବି, ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ଚାଷ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରେ । କାରଣ ନିଜେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଏଥିସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ସେଥିରେ ହାଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯାହା କୌଣସି ଚାଷରେ ପୋକ ଲଗାଇ ଦେଉନି। ମୁଁ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ ୧୫ଗୁଣ୍ଠ (୦.୧୨ ହେକ୍ଟର) ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଠରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ଲଗା ଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୫୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ୨୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆୟ ହୋଇଥାଏ ।'

Flower farming provided employment to kendrapara farmer
ଦେବାଶୀଷଙ୍କ ଜମିରେ ହସୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ (Etv Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲରୁ ବେଶି ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଲୋକେ

ଦେବାଶୀଷଙ୍କ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଆଖପାଖ ବଜାରରେ ବେଶ ରହିଛି । ବାହାର ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲରୁ ବେଶି ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ଦେବାଶୀଷ କହନ୍ତି, 'ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପର୍ବ ଓ ବିବାହ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ କଲିକତାରୁ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଫୁଲର ଚାହିଦା ଆମ ନିକଟ ବଜାରର ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ମୋ ଫୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଜାର, ଇନ୍ଦୁପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ କିଲୋ ୫୦ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସଠିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଜଣେ ଏହି ଚାଷରେ କ୍ୟାରିଅର କରିପାରିବ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଯାଏ ବେପାର ଚାଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଏଠାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରିଥାଉ 'ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ ।

Flower farming provided employment to kendrapara farmer
ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସାଢ଼େ ତିନିମାସରେ ୧୦ଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ (Etv Bharat)
ଦେବାଶୀଷ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଉଛୁଦେବାଶୀଷଙ୍କ ଏହି ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜମରା ଗାଁର ମନ୍ମଥ ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ବହୁତ କମ। କେହିକେହି ଘରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଆମର ଏଠାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାଉ । ହେଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଚାଷ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଆଗକୁ ଆମର ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ କରିବୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Flower farming provided employment to kendrapara farmer
ଫୁଲ ଚାଷୀ ଦେବାଶୀଷ (Etv Bharat)


ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ୮୦ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷୀ
ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବଦାସ ଦତ୍ତ କୁହନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ MIDH (Mission of Integrated Development of Horticulture)ସ୍କିମ ରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି ଛୋଟ ବା ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ୦.୧ ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ ୬ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ପାଇଁ ୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଉଛୁ। ରବି ଋତୁରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ହୁଏ ଓ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୦ଜଣ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉନି । ତଥାପି କିଛି କିଛି ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ସେରାକଲ ଭେରାଇଟି ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଯାହା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଭଳି ଚାରା। ଦେବାଶୀଷ ସାହୁ ଭଲ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ।

Flower farming provided employment to kendrapara farmer
ଫୁଲ ଚାଷୀ ଦେବାଶୀଷ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

