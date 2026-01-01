ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫୁଲ ତୋଡା, ନର୍ସରୀରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ
ନୂଆବର୍ଷରେ ମାନ୍ଦା ପଡିଛି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ଫୁଲ ଦୋକାନ । ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଠିକଣା ପାଇଛନ୍ତି ଚାରା ଗଛ ।
Published : January 1, 2026 at 9:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ । ହେଲେ ଫୁଲ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଉତ୍ସାହ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଦୋକାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଡ଼ାମାନ ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଦୋକାନ । ହେଲେ ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଠିକଣା ପାଇଛନ୍ତି ଚାରା ଗଛ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଫୁଲ ତୋଡା ବଦଳରେ ଫୁଲ ଗଛର ଅଧିକ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟେ । ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡା ଟିଏ ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫୁଲ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ ଜମେ । ହେଲେ ଏ ବର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା । ନୂଆବର୍ଷରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବା ଆଶାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନରେ ଫୁଲ ତୋଡାକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଝାଉଁଳି ଗଲେଣି ଫୁଲ । ବିକ୍ର ନହୋଇ ସେମିତି କାଉଣ୍ଟରରେ ଫୁଲ ତୋଡା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସକାଳରୁ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ମାହୋଲ ନାହିଁ । ସେପଟେ କିଛି ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ତୋଡା ବଦଳରେ ଚାରା, ତୁଳସୀ ଗଛ, ହିବିସ୍କସ୍, ନିମ୍ବ, ଗୋଲାପ ଓ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଲୋକମାନେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗଛ କିଣିବା ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିବା ଆଗ୍ରହ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନର ସ୍ଥଳୀ ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡା, ଡାଏରୀ କିମ୍ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ପତ୍ର ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେତା ଓ ଅଫିସରମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କିଣିଥାଆନ୍ତି । ଫୁଲ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଦେକାନରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଏବଂ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜି ଛକରେ ଫୁଲ ଦୋକାନ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେଉଛି । ଗତ 2024ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ଯରେ ଶୋକ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏବର୍ଷ ବି ବହୁତ କମ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟର 75 ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥାଏ । ଆଜି, ଆମର ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବୁ ।"
ସେପଟେ ଫୁଲ ତୋଡା ବିକ୍ର ନ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକମାନେ ଚାରା ଗଛ ଘରକୁ କିଣି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତିକୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅପିଲ ଆମକୁ ଭାବିକାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉପହାର, ଏହା ଆଶା, ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ।"
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ନର୍ସରୀ ଗୁଡିକରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୟଦେବ ବିହାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନର୍ସରୀର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଦିନରେ ହେଉଥିବା ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷା ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଚାରା ବିକ୍ରି କରିଛୁ । ଲୋକମାନେ ଗଛର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଲର ବଜାର, ଫୁଲ ପାଲଟିଛି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ
ରାଜ୍ୟ ଆର୍ବୋରିକଲ୍ଚର ୱିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୟନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଚାରା ବିକ୍ରୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର