NH-16ରେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ଅଟକିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡି
Flood Water Overflow NH-16: କାଲିଠୁ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡି । ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 30, 2026 at 12:00 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ବଢୁଛି ବାହୁଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଫଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବୁଡିଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଗତକାଲିଠୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହାନ । ନା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛନ୍ତି । କେହି କାମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲା...ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ରାସ୍ତାରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିଲୁ । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଫସିକି ଅଛୁ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଏମିତି ଫସିଛୁ ।’
NH-16ରେ ବନ୍ୟାଜଳ:
16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟାଜଳ । ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ଟ୍ରକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅଟକି ରହିଛି ଗାଡି...
ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଇଛାପୁର ଠାରୁ ପଲାସା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ଚେନ୍ନାଇ-କୋଲକାତା) ଉପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ସୁଧୁରୁ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଅଦ୍ୟାବଧି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି ।
ଇଚ୍ଛାପୁରମ ନିକଟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ । ଚେନ୍ନାଇ–କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ (NH-16)ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ–ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ନିକଟରେ ବାହୁଡା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଗଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। #NHAI #BuildingANation #CycloneArnab #CycloneAlert #RoadSafety @NHAI_Official @MORTHIndia @PIBodisha @PIBMoRTH— NHAI RO Odisha (@nhai_ro) October 29, 2026
ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା NHAI:
ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି । ସେପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ (Traffic Advisory) ଜାରି କରାଯାଇଛି।ଯାତ୍ରୀ ଓ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ରାତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଅସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରୀ:
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଡି ଅଙ୍କୁଲି ପାଖରୁ ଅଟକି ରହିଛି । ଇଚ୍ଛାପୁର ଯାଏଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି ।’
ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ରାମେଶ୍ବରମ୍କୁ ଯାଉଥିଲୁ । ଦିନ 3ଟାରୁ ଏମିତି ଅଟକି ରହିଛୁ । ଭୋକ-ଶୋଷରେ ଅଛୁ । କଣ କରିବୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ।
ଜଳମୟ ଗଞ୍ଜାମ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଉବୁଟୁବୁ ଗଞ୍ଜାମ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫୁଲୁଛି ନଦୀ । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର