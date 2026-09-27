ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଜଣେ ମୃତ, 3 ଉଦ୍ଧାର
ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଯୁବତୀ । ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : September 27, 2026 at 10:42 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ 3 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର । ଚଳିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଧାମନଗର ଥାନା ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପଧାନୀ ଭୋଇସାହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା, ବୟସ 20 ବର୍ଷ, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୋସ୍ନାରାଣୀ ଆଜି ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନତା ଖାଇ ମହାରା ନିକଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜୋସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଧାନୀ ଭୋଇସାହି ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ । ମୁଁଆ ଘୋଷରା ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଭାସିଯାଇ ମୁଁଆ ଗାଁର ଗୋଲେଖ ଦାସ କେଉଁ ଆଡେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଏହାଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ଘୋଷରା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ 6ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ଵ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଭାସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୋଟ୍ରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ