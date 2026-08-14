ଜଳକା ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ବଢୁଛି: ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଜର ତିନିଟି ନଦୀ ଉପରେ- ଜଳକା, ବୈତରଣୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 14, 2026 at 8:07 PM IST
ODISHA HEAVY RAIN AND FLOOD, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳକା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଛି, ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବି ଉପରମୁହାଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତୁରନ୍ତ ପାଣି କମିବ ନାହିଁ । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ଷାର ମେଘ ହଟିଗଲେ ବି ବନ୍ୟାର ମେଘ ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଜର ତିନିଟି ନଦୀ ଉପରେ- ଜଳକା, ବୈତରଣୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
ଜଳକା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଥାନୀ ନିକଟରେ ଜଳକା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ମାଥାନୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର ୬.୬୦ ମିଟର ଛୁଇଁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ନୁହେଁ । ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ନଦୀକୂଳିଆ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚାଷଜମି ଏବଂ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀର ଜଳ ବଢ଼ିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଥିଲା ।
ଏପଟେ ବୈତରଣୀ ବି ଫୁଲିଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ପାଣି ତଳକୁ ଆସିବା ସହ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି । ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଆଖୁଆପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ବି ତାହାର ପାଣି ନଦୀ ଦେଇ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା କମିବାମାନେ ବନ୍ୟା ତୁରନ୍ତ କମିଯିବା ନୁହେଁ ।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ । ଏହି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବି ବଢୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏବେ ଯଦିଓ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି, ଜଳସ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ।
ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ମିଟର ତଳେ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତକୁ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ଜଳସ୍ତର ଏଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବ ।
ଏହି ତିନି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରମୁହାଁ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଚାପ, ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀର ଚାପ, ଆଉ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବୈତରଣୀର ପ୍ରଭାବ । ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଓ ତିହିଡ଼ି ଭଳି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ଭଳି ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚାଷଜମି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।
ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ପାଣି କେତେ ଉଠିବାଠାରୁ ଅଧିକ, କେତେ ଦିନ ଜମିରେ ରହିବ । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଷଜମି ପାଣି ତଳେ ରହିଲେ ଧାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଅବପାତ: ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା; ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର