କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନଂ ଜାରି, ଚାଲିଛି ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ ସଚେତନତା
ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଲୁଣାଜଙ୍ଗଲ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 5, 2026 at 1:08 PM IST
Crocodile Terror ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି । ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା । ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିନେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ୟା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ।
କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସତର୍କ:
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଲୁଣାଜଙ୍ଗଲ ବନଖଣ୍ଡ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି:
ଏହି ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବା ପାଣି ବଢ଼ି ଆସିଲେ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ନଦୀ, କେନାଲ କିମ୍ବା ନାଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଆଣିବା, ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବିନା ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ନଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରାଇବା କିମ୍ବା ପାଣି ପିଆଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାମ, ବସତି କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୯୯୩୮୯୧୪୧୦୧ରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମଣିଷ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।
ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କୁ ସଚେତନ:
ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟାଜଳ ବଢ଼ିବା ସହ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଜନବସତି, ନଦୀଘାଟ ଓ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ କୁମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କିତ ବିପଦରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ବନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷ କମାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ
୩ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର