ସୋଲ ସଂକଟ, ଥର୍ମୋକଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା: ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୋଲ କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ, ସୋଲ ଅଭାବରୁ ମାଳି ପରିବାର ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ବିବାହ ଓ ବ୍ରତରେ ଲାଗୁଥିବା ସୋଲ ମୁକୁଟ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ।ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 23, 2026 at 4:15 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସୋଲରୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବା ରଣା (ମାଳି) ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖାଲୁଆ ପାଟ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଫଳରେ ସୋଲ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସୋଲ ଅଭାବରେ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ' ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ସୋଲ କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି'...
କମୁଛି ସୋଲ ଉତ୍ପାଦନ, କିଣିଲେ ବଢୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ:
ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲରୁ ମାଳି ଘରର ଲୋକମାନେ ସୋଲ କାଟି ଆଣି ଡ଼ଙ୍ଗା, ମୁକୁଟ ଓ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ସୋଲ ଆଉ ଆଗଭଳି ହେଉନାହିଁ । ଯଦିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୋଲ ହେଉଛି ତଥାପି ତାହାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରୁ ସୋଲ କିଣିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ସହିତ କମ୍ ଆୟ ହୋଉଛି ବୋଲି କାରିଗର କହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣାଇବା ଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପଡିଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା ସୋଲ:
ପଞ୍ଚାନନ ରଣା, ବୟସ 72 ବର୍ଷ, ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସୋଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସୋଲରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଓ ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ବିରାମ ଆଣି ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଲରୁ ସୋଲ କାଟି ଆଣି କାମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ବିଲରେ ଆଉ ସୋଲ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି । ଯଦିଓ କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ହେଉଛି, ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ । ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ସୋଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାନନ ରଣା କହିଛନ୍ତି ।
ବାହାରୁ କିଣିଲେ କାରିଗର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ:
"ବାହାରୁ ସୋଲ ଆଣି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ପଡୁଛି । ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ସୋଲ କାଟି ଆଣି ଡଙ୍ଗା ଓ ବାହାଘର ମୁକୁଟ ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର ସୋଲ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ବଜାରରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରିହେଉଛି । ଆମର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ପଞ୍ଚାନନ ।
"ଡଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ସୋଲ, କାଗଜ, ପିଁଛ ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡିକୁ ୩୦, ୪୦ ଏବଂ ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁ । ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ" ବୋଲି ପଞ୍ଚାନନ ରଣା କହିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ରଣଜିତ୍ ସାହୁ ହରିଆଣାରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କାମ କରିବା ସମୟରେ 3 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏବେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସୋଲ ମିଳୁନଥିବାରେ ସେ ବଜାରରୁ ଥର୍ମୋକଲ୍ କିଣି ସେଥିରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ମିଳୁନି ପାଉଣା:
ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପିମ୍ପେଇ (କାଉଁରିଆ), ରଡ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ତାର, ପିଞ୍ଛ ଏବଂ ଜମ୍ବୁରା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାରିଗର । ରଣଜିତ୍ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଏଥର ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାତ୍ର ୪ରୁ ୬ ଖଣ୍ଡ ସୋଲ ମିଳିଲା । ସୋଲ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ , ଥର୍ମୋକଲ କିଣି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି । ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେ ତୁଳନାରେ ଆୟ ହେଉନି । " ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରଣଜିତ।
ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ମଜୁରୀ କମ୍:
"ବିଲରୁ ସୋଲ ଆସୁଥିଲା । ସେଥିରୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର ସୋଲ ଆଉ ମିଳୁନଥିବାରୁ କର୍କ ସୋଲରେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ମିଳେନା । ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଆମେ ସବୁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, " ବୋଲି ସୋଲ କାରିଗର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
୧୦ ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହଜାରେରୁ ବାରଶହ ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ଆଠରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ 'ସୋଲ' ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ସହ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡଙ୍ଗା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା