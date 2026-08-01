କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ । କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 1, 2026 at 8:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜନଗରରୁ ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜକନିକା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି । ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ଜିଲ୍ଲାର ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା: ରାଜକନିକା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି, ଗରଦପୁର, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୫୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ୧୩୫ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୫୭ ହଜାର ୭୦୪ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହୟତା ପାଇନଥିବା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜକନିକା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ:
ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁସୁମଲତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇଦିନ ହେବ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ କି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ । ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ ,ଆଉ ଏଇ ପାଣିକୁ ବି ପିଉଛୁ । ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛୁ । ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲାଣି, କୁମ୍ଭୀର ଚାଲିଲେଣି, ସାପ ବି ବାହାରିଲେଣି । ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି, ନିଆଁ କିଛି ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି । କେହି ସାହା ନାହିଁ କି ଭରସା ବି ନାହିଁ । ଆମେ କଣ ରହିବୁ ?"
ସେହିପରି ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ସବୁଆଡେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ । ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା । ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି । କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାରେ ରହିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି କି ? କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।"
'ଗାଁ ସାରା ପାଣି, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି'
ବୁଧବାର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କାଣି ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦାଣ୍ଡି ଗାଁର ରାଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ୬ରୁ ୭ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଦାଣ୍ଡି, ଚକିବାଙ୍କ, ଟାଙ୍ଗଲତେଲା, ସନ୍ଥପଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ସାପ । ୭ରୁ ୮ ଫୁଟ ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । "
ଜିଲ୍ଲା ଆପାଦକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା ରାଜକନିକା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି, ଗରଦପୁର, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରାଞ୍ଚଳର ୧୧ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୫୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ୧୩୫ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୫୭ ହଜାର ୭୦୪ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୩ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଜାମ୍ବର ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସାଧାରଣ) ନବକ୍ରିଷ୍ଣ ଜେନା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ୨୪ ହଜାର ୨୬୦ଟି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଚାଷଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିବା ପରେ କରାଯିବ । ସେହିପରି ୫ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୭.୭୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୧.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼, ୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ୧୩ କାର୍ଟୁନ ବିସ୍କୁଟ, ୧ କାର୍ଟୁନ ମହମବତୀ ଏବଂ ୧ କାର୍ଟୁନ ଦିଆସିଲି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୮ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଳିରେ ୨ଟି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ୩ଟି, ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ୨ଟି ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ; ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା