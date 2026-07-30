ETV Bharat / state

ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି, ବହିପତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ

ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବଡୁଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସ୍କୁଲର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

FLOOD WATER ENTERED IN SCHOOL
ବଡୁଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଲା ପାଣି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ସଦର, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି ଓ ସୋରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢିଛି । କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଛି । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଖରିଦମୁଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡୁଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଥିବା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସ୍କୁଲର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ବହି ଆଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ।ଏବେବି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କାଦୁଅ ଲାଗି ରହିଛି । ଦୁଇଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହି, ସ୍କୁଲ କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଥିବା ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଏବେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବିମ୍ବୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପଶି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ରନ୍ଧା ବଢା କରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଓଦା ଜିନିଷ ଆଣି ବାହାରେ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ ସଦର ବ୍ଲକ ଛାନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୬ ମାସର ଶିଶୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଵରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିକଡ଼େ ପାଣି ଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ଆଣି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ।

ବଡୁଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ମାଳତୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ସମୟରେ ପାଣି ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ଉପର ଥାକରେ ଥିବା କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଓଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଛି । ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ବହି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି । ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଥିବା ୮/୧୦ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଓଦା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେତେ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।"

ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ​ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି । ​ଗାଁ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ​ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ରହିଛି, ସେଠାରେ ବୋଟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ​ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ​ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସବୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ​ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"


​ସିଡିଭିଓ (CDVO) ଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି ୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ PHD ଏବଂ RWSS ତରଫରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ​ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ​ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହେବାର ଖବର ଆସିନାହିଁ । ​ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୧୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମୋଟ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୩୦ ରୁ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।"

​ଆଜି ବି ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷେଲ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ​ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିବା ପରେ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯିବ । ​ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ​ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆମର ସବୁ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ରହୁଛି ଡି.ଏସ.ଡବ୍ଲୁ.ଓ. (DSWO) ଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଡେଲିଭରୀ ତାରିଖ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡି.ଏସ.ଡବ୍ଲୁ ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ; ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE FLOOD SITUATION
BADUA PRIMARY SCHOOL
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
BALASORE DISTRICT ADMINISTRATION
FLOOD WATER ENTERED IN SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.