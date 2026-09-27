ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମନା
ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 27, 2026 at 10:48 PM IST
କଟକ: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦେବାଳୟକୁ ସାଧରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନେ ଏସଆରସି ବୋଟ ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡିଲେ, ଗମନା ଗମନା ଉପରେ କଟକଣା । ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିହତ ନଦୀ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ବଲହା ଓ ବାଲିବସ୍ତା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ନଯିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମାଇକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ସତର୍କତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୋଟ୍ରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ