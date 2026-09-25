ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ବନ୍ୟା ଡର ! ଫୁଲୁଛି ଜଳକା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, କମୁନି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 25, 2026 at 5:39 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳକା ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ନଦୀ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ । ଏପଟେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷବାସ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା-
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାଲିସାହି ଓ ଘୋଡାପଦା ଭଳି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ନଦୀ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରି ଘର ଭିତରେ ଜଳକାର ବନ୍ୟାଜଳ ପଶି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା-
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁନାହିଁ। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରେମୁଣାର ଭୀମପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଓ ବଇଞ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦିଆସରିଛି। ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଭୀମପୁରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ NDRFର ଦୁଇଟି, ODRAFର ତିନିଟି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ତହସିଲରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଓ SRC ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବେ ନାହିଁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କେବଳ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି । ତଥାପି ଏହା ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଆଖପାଖରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।”
ଚାଷବାସ ନଥିବାରୁ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର-
ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସଦର ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ, ଏଠି ପାଣି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଘାଟି ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ପାର୍ ହୋଇ ହେବନି। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ କାମ ନକରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଘର ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ସୁଅ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି । ପାଣିର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବୁ । ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏଭଳି ସୁଅ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦେଖିଲୁଣି। ଚାଷବାସ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଚାଷବାସ ନଥିବାରୁ ଆମର ଜୀବନ ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।”
ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି-
ପାଞ୍ଚଥର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରିକୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, “ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷବାସ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯେତେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି।ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଘରକୁ ଫେରିବା । ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ସୁଅ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ହୁଏତ ବାଟରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବି ଅନିଶ୍ଚିତ । ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଉ ।”
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 4 ଗୁରୁତର; ବୈତରଣୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା, ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘାଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର