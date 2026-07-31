ଡରାଇଲେଣି ଦେବୀ ଭାର୍ଗବୀ ! ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ନଦୀ ଟପିଲେ ବିପଦ ସଂକେତ । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁରର ଅଧିକାଂଶ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : July 31, 2026 at 2:48 PM IST
ପୁରୀ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେବୀ, ଭାର୍ଗବୀ, ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଉପକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ବାଉରିଆକଣ ନିକଟରେ ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ବାଉରିଆକଣଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୪.୯୩ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ୫.୨୦ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ
ଦେବୀ ନଦୀରେ ଜଳବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଣାସ ବ୍ଲକର ଦୋକନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଜମା ରହିଥିବାରୁ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ସେହିପରି ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିପିଲିର ଭାରତୀପୁର କାଜ ଓ କଣ୍ଟୀ କାଜ ଉପରେ ଦୟା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ରହିଛି।
ବିଡିଓ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜନବସତି ଆଡକୁ ପାଣି ମାଡି ନାହିଁ । ଯଦି ଆଗକୁ ଜଳସ୍ତର ବଢେ ତେବେ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ । ଆମେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ । ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ’’ ।
ବିପଦରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ
ବଳଙ୍ଗା ଠାରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିପଦ ସଂକେତ 10.42 ମିଟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 11.10 ମିଟର ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପୁବା ପଞ୍ଚାୟତର ଶବର ସାହିରେ ଏବେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ସାହି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ବାସହରା ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେବୀ, ଭାର୍ଗବୀ, ଦୟା ଓ ରାଜୁଆ ନଦୀର ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ୨୧ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 7 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଦେବୀ ନଦୀ ଫୁଲିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା