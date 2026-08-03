ETV Bharat / state

ମହାନଦୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର

ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରାୟ ୬୨୫ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୨୩ ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Er Dilip Rout water resources department
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟାର ଭୟ ଭିତରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରାୟ ୬୨୫ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୨୩ ଫୁଟ୍‌କୁ ଖସିଛି। ଜଳସ୍ତର କମିବାର ଧାରା ଜାରି ରହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୧୫ ଫୁଟ୍‌ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ।

ମହାନଦୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଭୟ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଏବେ ତଳମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୋ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ଏବେ ୨୨ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଚାଲିଛି। ଏହି ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ବରମୁଳ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ହୀରାକୁଦରୁ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି।

ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ବୈତରଣୀରେ ବି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଓ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଆକଳନ କରିଛି ।

ସେହିପରି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର କମିଛି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜଳକା ନଦୀର ମଥାନୀରେ ଜଳସ୍ତର ଏବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏଠାରେ ପାଣି କମିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସେ, ତା’ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘାଇଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ଘାଇର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାକି ଘାଇଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ବେସିନ୍‌ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଆହୁରି କମିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଣି କମୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଘାଇ ମରାମତି ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସେତେ କମିବ।

ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର

ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍‌ ଭିନ୍ନ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘାଟତିକୁ IMD ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ୮୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର। ବନ୍ୟା ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳିଗଲା ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ IMDର ନୂଆ ଆକଳନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ SRC, ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଖୋଲିଲା ଆଉ ୮ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ ୨୨ ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MAHANADI WATER LEVEL DECREASING
ODISHA FLOOD UPDATE
ODISHA FLOOD AND MAHANADI
ମହାନଦୀ ଓଡିଶା ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
MAHANADI FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.