ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଜଳକା, ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର
ଶାଳନ୍ଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି । ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 11:29 PM IST
Flood threat in North Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳକା, ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଖୁଆପଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଜଳକା ନଦୀର ମଥାନୀ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୬.୮୦ରୁ ୭ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବିସ୍ତୃତ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହାନଦୀରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ତଥାପି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେଠାକାର ଡ୍ୟାମଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି । ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଅଯଥା ଯାତାୟାତ ନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର-ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର