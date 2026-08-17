ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବୈତରଣୀ; ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ
ଭଦ୍ରକର ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ୧୭.୫ ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧୭ ଫୁଟ୍ର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 17, 2026 at 5:30 PM IST
Flood threat in North Odisha, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା । ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ନଦୀ ଓ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି । ୪୫ଟି ବର୍ଷାମାପକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ୧୬ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ୨୧୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକର ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ୧୭.୫ ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧୭ ଫୁଟ୍ର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ-
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ୩୧ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ଇନଫ୍ଲୋ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୫,୫୬୦ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ୫,୨୬୦ କ୍ୟୁମେକ୍ସ । ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ୩୯.୧ ମିଟର ଓ ଏହା ବଢୁଛି । ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୩୯.୬ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ସ୍ୱାମପାଟଣାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟ ୬,୨୦୦ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ୧୯.୫୫ ମିଟର ପିକ୍ କରିପାରେ ।
ଜଳକାରେ ବି ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର-
ମଥାନୀ ରୋଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ୬.୫୬ ମିଟର ରହିଛି, ଯାହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭଲ୍ ୬ ମିଟର ଓ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫ ମିଟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଜି ରାତି ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୬.୮୫ ମିଟରକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।
ସାଳନ୍ଦୀ ଉପରେ ବି ରହିଛି କଡ଼ା ନଜର । କାଂଶବାଂଶରେ ଜଳସ୍ତର ୭.୪୫ ମିଟର ଓ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ ୭.୫ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ, ଭଦ୍ରକର ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ୧୭.୫ ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧୭ ଫୁଟ୍ର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ତୁଳନାମୂଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-
ରେଙ୍ଗାଲିରେ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ୧୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ତେବେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ସମଲରୁ ଜଳ ଛାଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାଜପୁରର ଜେନାପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ୨୨.୧୪ ମିଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭଲ୍ଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ପ୍ରବାହ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୧୯.୧ ଫୁଟ୍ ଓ ଏହା ବଢୁଛି। ଇନଫ୍ଲୋ ୧.୮୨ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ୧.୪୪ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ ୧.୬୧ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ ।
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ୭.୬୬ ମିଟର, ଯାହା ବଢୁଛି। ତଥାପି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେସିନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବର୍ଷା କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ । ବୈତରଣୀରେ ଆସନ୍ନ ବଢୁଥିବା ପ୍ରବାହ, ଅଖୁଆପଦାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୧୯.୫୫ ମିଟର ପିକ୍ ଏବଂ ଜଳକା-ସାଳନ୍ଦୀର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ ଅତିକ୍ରମ ଏହି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ବଡ଼ କାରଣ ।
ତେଣୁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ନଜର, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ-ଜଳକା-ସାଳନ୍ଦୀ ତ୍ରିକୋଣରେ ପରିସ୍ଥିତି ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; 'ଆଗାମୀ ୪୮ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ବୈତରଣୀ-ଜଳକାରେ ସତର୍କ ନଜର'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର