ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ
ଦୋବାବିଲପାଟଣା ଘାଇ ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ,ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ଖୋଜି ଜାରୀ,ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୋବାବିଲପାଟଣା ମହେଶ୍ୱର ସୁତାର
Published : August 9, 2026 at 1:37 PM IST
ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜୀବନଜୀବିକା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ବୈତରଣୀରେ ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁରର ମହେଶ୍ୱର
ରବିବାର ସକାଳ 6:30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋବାବିଲପାଟଣାଠାରେ ଘାଇ ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୋବାବିଲପାଟଣା ଗ୍ରାମର ୫୫ ବର୍ଷିୟ ମହେଶ୍ୱର ସୁତାର । ମହେଶ୍ୱର ଧୋଇ ହେବାକୁ ବୈତରଣୀକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି| ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ | ସେପଟେ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l
ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟଜଳ ଦୁଇକୁଳ ଖାଉଛି । ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି । ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର18:03 ମିଟର ଉପରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଂକେତ 17:83 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18:03 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି l ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଗୋବରୀ ଶାଖା ଜୋରରେ ଭାସିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁନାକର
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗାଁର ସୁନାକର ମଲ୍ଲ ଗୋବରୀର ଏକ ଶାଖା ଜୋରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଧୋଇ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଣାକର ମଲ୍ଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସୁନାକରଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ? ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୋଇଗଲା ନବନିର୍ମିତ କିରାବାହାଲ ଡ୍ୟାମର ଗାର୍ଡୱାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଳିକେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ