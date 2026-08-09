ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ

ଦୋବାବିଲପାଟଣା ଘାଇ ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ,ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ଖୋଜି ଜାରୀ,ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୋବାବିଲପାଟଣା ମହେଶ୍ୱର ସୁତାର

flood situation serious in state two elderly people drowned
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 1:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜୀବନଜୀବିକା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ବୈତରଣୀରେ ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁରର ମହେଶ୍ୱର

ରବିବାର ସକାଳ 6:30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋବାବିଲପାଟଣାଠାରେ ଘାଇ ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୋବାବିଲପାଟଣା ଗ୍ରାମର ୫୫ ବର୍ଷିୟ ମହେଶ୍ୱର ସୁତାର । ମହେଶ୍ୱର ଧୋଇ ହେବାକୁ ବୈତରଣୀକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି| ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ | ସେପଟେ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧ ଭାସି ଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l


ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟଜଳ ଦୁଇକୁଳ ଖାଉଛି । ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି । ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର18:03 ମିଟର ଉପରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଂକେତ 17:83 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18:03 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି l ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l

ଗୋବରୀ ଶାଖା ଜୋରରେ ଭାସିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁନାକର

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗାଁର ସୁନାକର ମଲ୍ଲ ଗୋବରୀର ଏକ ଶାଖା ଜୋରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଧୋଇ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଣାକର ମଲ୍ଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସୁନାକରଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ? ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୋଇଗଲା ନବନିର୍ମିତ କିରାବାହାଲ ଡ୍ୟାମର ଗାର୍ଡୱାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଳିକେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

TAGGED:

MISSING FROM THE RIVER
TWO ELDERLY PEOPLE DROWNED
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ
FLOOD SITUATION ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.