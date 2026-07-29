ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର; ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମହାନଦୀ
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 29, 2026 at 11:10 PM IST
ODISHA FLOOD UPDATE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମହାନଦୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଭୀର ଅବପାତ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗିର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୫୮.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୧୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୬୨୩.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି । ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୯୧ ଗାଁ ଓ ୧୪ ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୩୧୩ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୮୬ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ଟି ବ୍ଲକର ୪୧୨ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୮୬୬ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୮ ହଜାର ୨୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୩୮ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ୧୩୮ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି । ୬୫୪ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୯ଟି ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଭଦ୍ରକରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୭୭୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୫୪ ହଜାର ୧୮୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାଜପୁରରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୭୭୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୭୫୪ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୨୭ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୧୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୫ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଓ ୬ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବରଗଡ଼ରେ ୧୯୭.୨ ମି.ମି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୧୫୮.୭ ମି.ମି, ବୌଦ୍ଧରେ ୧୫୨.୭ ମି.ମି ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ୧୪୨.୫ ମି.ମିରେ ସର୍ବାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ହାରାହାରି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୧୭.୯୧ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ୨ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ।
ମହାନଦୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦରେ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବ । ନାରାଜରେ ୮ ଲକ୍ଷରୁ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନାରାଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସବୁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡିସନ ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଯାଜପୁରକୁ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି । ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୬୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି । ଅନେକ ଚାଷୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଘାଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ବର୍ଷା ପାଣି କମିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଘର ଭଙ୍ଗା ତଥ୍ୟ ପାଣି କମିବା ପରେ ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯେତେଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । ଭଦ୍ରକକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ; ବନ୍ୟାରେ ଗଲାଣି 5 ଜୀବନ, 7 ହଜାର 900 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର