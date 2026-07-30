ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ଆଲର୍ଟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, 'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 30, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବାବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମହାନଦୀ ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଥିସହିତ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର l
'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ' ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି
ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିଛି l ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସବୁ ୟୁଏଲବିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ l ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡିପିଆର ଆସିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପମ୍ପସେଟ୍ ଲଗାଯାଇ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ କରାଯାଉଛି l ବିଭାଗ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି l ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି l ଏହାସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି' ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି l ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା l ତେବେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି l ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମିଶି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି l ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି l'
ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ରିଲିଫ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍, କଲଭର୍ଟ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁଏଲବିଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁଏଲବି ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ‘ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ନେଟୱର୍କ, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା, ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ଚାପ, ନିଷ୍କାସନ ପଥ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସହରୀକରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର