ETV Bharat / state

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ମିଳୁଛି ରିଲିଫ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା

ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁ । ତିନି ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲୋକେ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଗଗନ କୁମାର ଜେନା

Flood situation in Odisha
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେବି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରିଲିଫ୍ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିମିଳିପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁରୁ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିପୋର୍ଟ...

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପରିବାରର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁକୁ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ରଖିଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ଆଉ ନାହିଁ, ଭରସା କେବଳ ଜଳପଥ ।

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ ଓଡ୍ରାଫର ଏକ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସେହି ବୋଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଚାଲିଛି । ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ।

Flood situation in Odisha
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖାଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ,ବନ୍ୟାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ । ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି । ତେବେ ଶୁଖୁଆଖଳା ଭଳି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁର ଚିତ୍ର କହୁଛି ଅଲଗା । ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ।

Flood situation in Odisha
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଏହା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । କାରଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ ସଂଘର୍ଷର ଦିନ । କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସକାଶେ ସାପ ଆଦି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।


ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛୁ । ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡ଼ର ଲାଗୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।"

Flood situation in Odisha
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତେଣୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଈ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଆର୍‌ଏସ୍, ଚର୍ମ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।ଏବଂ ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । "

Flood situation in Odisha
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ରିଲିଫ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସେତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଡରାଇଲେଣି ଦେବୀ ଭାର୍ଗବୀ ! ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK FLOOD SITUATION
FLOOD SITUATION IN ODISHA
କଟକ ବନ୍ୟା
FLOOD NEWS
FLOOD IN SUKHUA KHALA VILLAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.