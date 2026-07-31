ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ମିଳୁଛି ରିଲିଫ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା
ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁ । ତିନି ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲୋକେ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଗଗନ କୁମାର ଜେନା
Published : July 31, 2026 at 7:12 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେବି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରିଲିଫ୍ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିମିଳିପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁରୁ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିପୋର୍ଟ...
ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଶୁଖୁଆଖଳା ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପରିବାରର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁକୁ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ରଖିଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ଆଉ ନାହିଁ, ଭରସା କେବଳ ଜଳପଥ ।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ ଓଡ୍ରାଫର ଏକ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସେହି ବୋଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଚାଲିଛି । ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ,ବନ୍ୟାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ । ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି । ତେବେ ଶୁଖୁଆଖଳା ଭଳି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁର ଚିତ୍ର କହୁଛି ଅଲଗା । ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ।
ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଏହା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । କାରଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ ସଂଘର୍ଷର ଦିନ । କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସକାଶେ ସାପ ଆଦି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛୁ । ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡ଼ର ଲାଗୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।"
ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତେଣୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଈ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଆର୍ଏସ୍, ଚର୍ମ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।ଏବଂ ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସେତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଡରାଇଲେଣି ଦେବୀ ଭାର୍ଗବୀ ! ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ