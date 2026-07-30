ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର: ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 5, ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ମହାନଦୀ ନରାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଖୁଆପଦା ଓ ଜଳକା ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 9:48 AM IST
ODISHA FLOOD SITUATION , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । ଯାଜପୁରରେ କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆନନ୍ଦପୁର ରିଂ ରୋଡ୍ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ ମିଟରର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 5କୁ ଛୁଇଁଛି । ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-ଆଇଏମଡି ।
ଫୁଲୁଛି ନଦୀ, ବଢୁଛି ବିପଦ:
ମହାନଦୀରେ କଟକ ନରାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ଓ ଜଳକା ନଦୀ ବାଲେଶ୍ବର ମଥାନୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୧୯.୫୪ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ୨ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୬୫୪ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୬୯ଟି ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୧୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ପଟଣା ନିକଟରେ କାଣି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ରିଂ ରୋଡ଼ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ୨୦ ମିଟରର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା । ସେଠାରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୯ ହଜାର ୨୪୬ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨୮ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ ହଜାର ୨୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୨୦ ହଜାର ୫୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏକ ବଢି 5ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସୁଦ୍ଧା ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୯୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୬ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୫୮.୯ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୧୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୯୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ODRAF, ୬ଟି NDRF ଓ ୧୦୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ସମେତ ୧୨୩ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବାକୁ SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଧାର ତଥା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧା ତଥା ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୁକାବିଲା ନିମିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମରତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର; ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମହାନଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର