ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଲାଗିବ 3 ଦିନ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 124ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ, BPPLକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ଛାଡି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 20, 2026 at 1:43 PM IST
Odisha Flood ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ବାଦ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଲାଗିବ । ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢିବା ସହ ସାପ କାମୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ 124ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବେଆଇନ ଭାବେ BPPL ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଥିବାରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଜଳସ୍ତର:
ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ଛାଡି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି । ଜେନାପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 23 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା 21.38 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର । ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ 17.98 ମିଟର ରହିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ 8.13 ମିଟର ବିପଦ ସଂକେତ ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 9ରେ 5.76 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳକା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ଵରର ସଦର ଓ ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ସୁଧାର ଆସିବ ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଉଚ୍ଚ:
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଳ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ରାତି 3 ଟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା । ରାଜଘାଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର 10.36 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହା 11.82 ମିଟରରେ ପହଁଚିଥିଲା । ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ 11.60 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଜଳସ୍ତର 10.45 ମିଟର ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଥିବାରୁ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଓ ଜଳେଶ୍ବର ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଘାଇ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 6 ଜିଲ୍ଲାର 34 ବ୍ଲକ, 226 ପଞ୍ଚାୟତ, 743 ଗାଁ, 12 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 87 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 185 ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 28 ହଜାର ଲୋକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 36 ପଞ୍ଚାୟତର 1 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 940 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଗୁଡିକ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଆସିବା ଲାଗି ଆଉ 3 ଦିନ ଲାଗିବ । ସବୁ ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି । 99ଟି ସାପ କାମୁଡା କେଶ ଆସିଛି । 30 ଟି ଡ଼ାଇରିଆ ସଦୃଶ କେଶ ଆସିଥିଲା । 124 ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ଭାବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି BPPL, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରିକଲେ ସରକାର :
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 'ବୈତରଣୀ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ' (BPPL)କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । BPPL ସଂସ୍ଥା ବୈତରଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ (Peak Flood) ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ (Flash Flood) ସମୟରେ ମନମୁଖୀ ଓ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲୁଛି ।
ଏହି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 35 ଫୁଟ୍ ବିଶାଳ ଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରର 30 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର