ETV Bharat / state

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

North Odisha Flood
ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବନ୍ୟା (@SRC_Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 9:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଲରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୬,୬୦୦ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଫଳରେ ରାଜଘାଟ ଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇ ୧୧.୪ ରୁ ୧୧.୬ ମିଟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

North Odisha Flood
ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବନ୍ୟା (@SRC_Odisha)

ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଘାରିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।

ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫ ମିଟର ତୁଳନାରେ ୬.୫୬ ମିଟର ରହିଥିବାବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜେନାପୁର ଠାରେ ଜଳସ୍ତର ଚେତାବନୀ ସ୍ତର ୨୨ ମିଟର ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୨୩ ମିଟର ତୁଳନାରେ ୨୧.୬୬ ମିଟର ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ନଦୀର ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ତୁଳନାରେ ୧୮.57 ମିଟର ରହିଛି ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୯.୪ ମିଟର ଥିଲା।

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବଢୁଛି, ଅନ୍ୟ ନଦୀ କମୁଛି

ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୧୩ ମିଟର ତୁଳନାରେ ୧୭.୧୨ ମିଟର ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୬.୪ ଫୁଟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୧୭ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରାୟ ୨.୮୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। କଟକର ମୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ସଂଗୀନ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ । ଆଇଏମଡି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବାଲେଶ୍ଵର ସମେତ ଆଲର୍ଟରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମର ମିଳିତ ଅପରେସନ, ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସେବାଶ୍ରମର ୨୫୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

TAGGED:

NORTH ODISHA FLOOD UPDATE
FLOOD IN BALASORE BHADRAK
IMD RAIN AND FLOOD UPDATE
ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
FLOOD SITUATION NORTH ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.