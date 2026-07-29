କଣିହାଁ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆଠଲ୍ଲିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ
କଣିହାଁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ୨୫୦ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 29, 2026 at 9:56 PM IST
ANUGOLA FLOOD UPDATE, ଅନୁଗୋଳ : ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିହାଁ ବ୍ଲକ୍ । ବ୍ଲକ ପାଖରେ ବହି ଯାଇଥିବା ଟିକିରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପକଳ୍ପର ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଧୋଇ ଯାଇଛି । ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ର ବ୍ରିଜ୍ ର ଦୁଇଟି ସ୍ପାନ ଭାସିଯାଇଛି । ଫକରେ ଏବେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ଲକର ସମାକୋଇ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସମାକୋଇ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସହ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଉଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିଛି । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଠି ତିନିଟି ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଳକରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବାରୁ ବ୍ଳକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ କେତେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକର କୁଦ ଗାଁ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଛି । ଏହି ଗାଁ ରେ ଥିବା ୭୦ରୁ ଅଧିକ ପାରିବାର ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମା ବିନିକେୟୀ ଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ । ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଏବଂ ତେଲ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ମହାନଦୀରେ ମିଶିବା ପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ନଅ ଗାଁ, ଅଏଡ଼ା, ଲୁହସିଙ୍ଗା ଓ ଜମୁଡୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଚାଷ ଜମି ମହାନଦୀ ତଟ ବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ତଳି ଓ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥତି ଜାରି ରହେ ଖରିଫ ଚାଷ ପଛେଇ ଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ