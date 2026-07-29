ETV Bharat / state

କଣିହାଁ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆଠଲ୍ଲିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ

କଣିହାଁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ୨୫୦ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Flood situation in Kaniha, Angul and Athamalik is serious, people will be under water for two days
କଣିହାଁ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆଠଲ୍ଲିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ANUGOLA FLOOD UPDATE, ଅନୁଗୋଳ : ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିହାଁ ବ୍ଲକ୍ । ବ୍ଲକ ପାଖରେ ବହି ଯାଇଥିବା ଟିକିରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପକଳ୍ପର ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଧୋଇ ଯାଇଛି । ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ର ବ୍ରିଜ୍ ର ଦୁଇଟି ସ୍ପାନ ଭାସିଯାଇଛି । ଫକରେ ଏବେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

କଣିହାଁ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆଠଲ୍ଲିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ଲକର ସମାକୋଇ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସମାକୋଇ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସହ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମା ବିନିକେୟୀ ଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ।
ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମା ବିନିକେୟୀ ଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ। (ETV Bharat Odisha)

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଉଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିଛି । ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ଲକର ସମାକୋଇ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବ୍ଲକର ସମାକୋଇ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଠି ତିନିଟି ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।

ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ, ଭାସିଗଲା ପାଇପ ଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍
ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ, ଭାସିଗଲା ପାଇପ ଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଳକରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବାରୁ ବ୍ଳକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ କେତେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକର କୁଦ ଗାଁ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଛି । ଏହି ଗାଁ ରେ ଥିବା ୭୦ରୁ ଅଧିକ ପାରିବାର ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ୨୫୦ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ।
ବୁରୁକୁନା ଗ୍ରାମର ୨୫୦ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । (ETV Bharat Odisha)

ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମା ବିନିକେୟୀ ଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ । ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। (ETV Bharat Odisha)

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଏବଂ ତେଲ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ମହାନଦୀରେ ମିଶିବା ପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ନଅ ଗାଁ, ଅଏଡ଼ା, ଲୁହସିଙ୍ଗା ଓ ଜମୁଡୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଚାଷ ଜମି ମହାନଦୀ ତଟ ବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ତଳି ଓ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥତି ଜାରି ରହେ ଖରିଫ ଚାଷ ପଛେଇ ଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଚର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANUGOLA FLOOD
ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ
ODISHA FLOOD UPDATE
KANIHA ANGUL ATHAMALIK FLOOD
ANUGOLA FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.