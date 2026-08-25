କମୁନି ବନ୍ୟା ପାଣି, ଥମୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା: ଯାଜପୁରରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ । ଦଶରଥପୁରରେ 60 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 25, 2026 at 5:12 PM IST
Jajpur Flood ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରରେ କମୁନି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ । ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ । ଖାଦ୍ୟପାନୀୟକୁ ନେଇ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗୁଡିକ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଦଶରଥ ବିଡିଓ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ 60 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 140ଟି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିନି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି l ଏହି ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18.36 ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l
ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 5 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଲାଣି l ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ଏବେବି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି l ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଅନେକ ନଳକୂପ, ପାଣି ପାଇପ ବୁଡି ଯାଇଛି l ଏହାକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶୁଖିଲା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଖାଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ l
ଦଶରଥପୁରର ଦୁଇ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଆସିଲା । ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଛାତ ଉପରେ ରହିଛୁ । ଗୋରୁ ଗାଈ କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲିଗଲେଣି । ଏପରିକି ଯାହା ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ଖାଇବୁ କଣ ? ଚଳିବୁ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଛି ।
170 ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସେପଟେ ଦଶରଥପୁର ବିଡ଼ିଓ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବନ୍ୟା 19 ପଞ୍ଚାୟତର 62ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ । ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l ପାଖାପାଖି 75 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 170ଟି ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ରି କିଚେନ ସେଣ୍ଟର କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ l ସବୁ ଜାଗାକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି l ଏହା ଛଡା ଡ଼ଙ୍ଗା, ବୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l’
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାର ଆସିଛି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେଉନି ସେଠାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛୁ l ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି ପାଣି ବି ଖସିଛି l’
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ: ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ; ହାତୀନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା
ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୧୫.୮ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର