ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଂଚାୟତ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 16, 2026 at 3:14 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟାର ଭୟ ଛାଡ଼ିନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଂଚାୟତ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀରେ । ଅନେକ ଘାଇ ମରାମତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନଦୀ ବଢ଼ି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁରେ ପଶୁଛି ପାଣି । ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୁଣି ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18.39 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜେନାପୁର ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 65 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 67 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ତାର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ବରୀ ଏବଂ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ଗାଁ ଗୁଡିକ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଧାନ ଏବଂ ପନିପରିବା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି।
ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଜିବର ଗାଁରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ବିପତ୍ତି ବଢିଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋଆଳି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଵୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍କସାହିରେ ପୁଣି ବନ୍ଧ ଧସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘାଇ ମୁହଁରେ ପୁଣି ପାଣି ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦନପୁର ଏବଂ ଅରୁଆଳରେ ଘାଇ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ଉଛୁଳି ପାଣି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ।
ବୈତରଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା
ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା, ବଲ୍ଲଭିଘାଟ ଓ ଦଶରଥପୁର ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦଶରଥପୁର ଡୋଭାବିଲ ପାଟଣା ଠାରେ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଉପର ଦେଇ ବନ୍ୟାପାଣି ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ରରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କୁଆଁରପୁର ଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଧ ଧସିଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ଜୟନ୍ତରା ପଂଚାୟତରେ ଘେରି ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି ।
ଅନେକ ପରିବାର ଏବେବି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଛାତ ଉପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ବିଶେଷକରି ଦଶରଥପୁରବାସୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ବନ୍ୟାରେ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଯଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ ଘାଇ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର