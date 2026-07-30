ETV Bharat / state

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ

ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । 54 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର

Flood situation in Bhadrak critical: 322 villages in 5 blocks affected by flood in Salandi, Baitarani
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SALANDI AND BAITARANI FLOOD UPDATE, ଭଦ୍ରକ : ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ଅଦ୍ୟାବଧି ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକର 322ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 54 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ତଥା କ୍ଷୟକ୍ଷତି :

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ସୁଦ୍ଧାର ଦୈନିକ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଳକ, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ, ଧାମନଗର ବ୍ଳକ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସମେତ 5ଟି ବ୍ଲକର 72ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 322ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଧାମନଗର ଏନଏସି, ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଧୂଷୁରୀ ଏନଏସିର 13ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 3,39,770 ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 54,184 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ତଥା ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନବ ସମ୍ବଳ ର ମୃତାହତ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ । ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ 185ଟି ବଡ଼ ପଶୁ ଏବଂ 226ଟି ଛୋଟ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘରବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ।

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ତଥା ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ତଥା ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ଧାର ତଥା ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ :

ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 195ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 54,184 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଅଦ୍ୟାବଧି 166.33 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ 17.78 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼/ଚିନି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 14ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ 5ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 9ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, 3ଟି NDRAF ଏବ୍ଂ 4ଟି ODRAF ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ତଥା ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ।

54 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ।
54 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । (ETV Bharat Odisha)

ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି :

ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟିଘାଇ ଏବଂ ବାଲିପୋଖରୀ ଏସକେଫ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଷୋଳମପୁର, ବାଲିପୋଖରୀ, ନପଙ୍ଗ, କୁରିଗାଁ, ରହଣିଆ, ଖୁଣ୍ଟଣା, ବନ୍ଦାଳ ଓ ମଢ଼ିଆଳି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର 34ଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 40 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘର ଭିତରେ ପାଣି ତ, ବାହାରେ ବି ପାଣି । ତେଣୁ ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ- ଯାଜପୁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଉପବାସରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ହା ହତାଶରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନ ଥିବାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ODRAF ଏବଂ NDRF ଟିମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ତଥା ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ତଥା ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଧାମନଗର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି :

ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦୋବଲ, ମୁସ୍ତଫାପୁର, ଆନନ୍ଦପୁର, ସୋହଡ଼ା, କରଦା, ପ୍ରଧାନୀ, ଅର୍ଜୁନପୁର, ହସନାବାଦ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଦୋବଲ-ଧାମନଗର ରାସ୍ତା, ଧାମନଗର-ଫଳପୁର ରାସ୍ତା, ଧୂଷୁରୀ-ହସନାବାଦ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ NDRF ଟିମ୍ କୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ତଥା ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ଉଛୁଳୁଛି ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ: ଭଦ୍ରକରେ 80 ହଜାର ପ୍ରଭାବିତ, ଘରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

SALANDI AND BAITARANI FLOOD UPDATE
BHADRAK FLOOD
ସାଳନ୍ଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା
ODISHA FLOOD UPDATE
SALANDI AND BAITARANI FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.