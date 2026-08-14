'୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ୪୧,୮୮୧ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର':- SRC
୧୨୭ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ୩୮,୧୬୧ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୧୨୭ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 11:15 PM IST
SRC ON ODISHA FLOOD SITUATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ସୁଦ୍ଧା ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୫୨ ବ୍ଲକ୍, ୧୭୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪୨୯ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୨,୦୯,୬୮୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି । ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ଜଳମଗ୍ନତା, ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
୪୧,୮୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର :-
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୧,୮୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୨୭ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ୩୮,୧୬୧ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୧୨୭ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୩୮,୧୬୧ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ନଗଦ ବନ୍ୟାରେ ୪୨୫ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧,୬୨୩ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୬ଟି ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ :-
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୭୯,୪୪୩ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ ୬,୯୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨,୭୮୩ ଜଣ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳମଗ୍ନତା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ । ଭଦ୍ରକରେ ୫୧,୫୬୦ ଜଣ, ଯାଜପୁରରେ ୪୬,୫୭୦ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୫,୧୦୫ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧୦,୨୫୯ ଜଣ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୬,୭୫୦ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୭୯ଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୃତୟନ :-
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୋଟ ୭୯ଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୭ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୩୩ଟି ଟିମ ରହିଛି । ୩୭ଟି ଡଙ୍ଗା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ୨,୭୮୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୫ଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ୩୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ :-
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ୨ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ୨,୭୮୩ ବୋତଲ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତା, କଲଭର୍ଟ ଓ ବ୍ରିଜଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ୨୬ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ୮ଟି ମେଡିକାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଔଷଧ, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ ଭେନମ, ORS ଓ IV ଫ୍ଲୁଇଡର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ :-
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ/ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୩୩ଟି ଗାଁ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ :-
ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୩ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣକୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧,୬୨୩ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପଶୁସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୬ଟି ଭେଟେରିନାରୀ ଟିମ ବା ରାପିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ୨୯୬.୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୬ଟି ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା; ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳକା ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ବଢୁଛି: ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର