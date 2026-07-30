ETV Bharat / state

ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା

ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳ ସ୍ତର । ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା ଯାଉନି 2ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ l ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଓ ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Flood pressure increasing in Mahanadi: Administration on alert, coastal districts on alert
ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Flood pressure in Mahanadi, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର । ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଜର ମହାନଦୀ ଉପରେ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ । ଆଗାମୀ ୧୮ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂରା ସତର୍କ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛି ।


ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ।

ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର


ମହାନଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ସହ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, ପାଇକା, କୁଶଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ଓ କୁଆଖାଇରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୈଦାନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।

ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳ ସ୍ତର ।
ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳ ସ୍ତର । (ETV Bharat Odisha)

ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର


ଜଗତସିଂହପୁରର ବିରିଡ଼ି, ନାଉଗାଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, କୁଜଙ୍ଗ, ରଘୁନାଥପୁର, ଏରସମା ଓ ବାଲିକୁଦା, କଟକର ବାଙ୍କୀ ଓ ଆଠଗଡ଼, ପୁରୀର କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରା, ଗରଦପୁର ଓ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।


ଏପଟେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା ଯାଉନି 2ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ l
ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା ଯାଉନି 2ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ l (ETV Bharat Odisha)
କେନ୍ଦୁଝରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କପର୍ ଡ୍ୟାମ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି । ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଟି ବନ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଚଉଡ଼ା ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ୧୮ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନଦୀକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ଅଧିକ ଜଳସ୍ତର

ଆଜି ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି, 620.45 ଫୁଟ୍ l ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10 ଫୁଟ୍ ଜଳ ବଢ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,11,660 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାନଦୀରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 63 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ତେବେ ଆଜି ଏହାର ଜଳସ୍ତର 620.45 ଫୁଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି l ତେଣୁ ରୁଲ କର୍ଭ ଅବମାନନା କରି କାହିଁକି 13 ଫୁଟ ଅଧିକ ଜଳ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି l

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହି ସାରିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରମାଳ ଠାରେ ମହାନଦୀରେ 7,90,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l ଠିକ ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରମୂଳ ଠାରେ ମହାନଦୀରେ 7,97,500 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ଓ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଠାରେ 8,28,257 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 2ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଳିଲେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି l ତେଣୁ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 13 ଫୁଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ lଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି l ତେବେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ l ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ l ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ତଳ ମଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଅପସାରିତ ହେଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡକୁ ହୀରାକୁଦର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଇରମାଳ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,90,000 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାହା 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ହୀରାକୁଦରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ l ତେବେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଖୋଲାଯାଇ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସ୍ତରକୁ ପୁଣି 607 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ lହୀରାକୁଦରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରମାଳକୁ ପହଂଚିବାକୁ 12ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ l ଖଇରମାଳରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରମୁଳକୁ ଏହି ବନ୍ୟଜଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 12ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେଠାରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 12ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ l

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ଚାପ
FLOOD PRESSURE IN MAHANADI
ODISHA FLOOD UPDATE
FLOOD SITUATION IN MAHANADI
FLOOD PRESSURE IN MAHANADI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.