ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା
ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳ ସ୍ତର । ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା ଯାଉନି 2ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ l ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଓ ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 30, 2026 at 7:04 PM IST
Flood pressure in Mahanadi, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର । ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଜର ମହାନଦୀ ଉପରେ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ । ଆଗାମୀ ୧୮ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂରା ସତର୍କ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛି ।
ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ୧୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ।
ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର
ମହାନଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ସହ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, ପାଇକା, କୁଶଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ଓ କୁଆଖାଇରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୈଦାନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର
ଜଗତସିଂହପୁରର ବିରିଡ଼ି, ନାଉଗାଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, କୁଜଙ୍ଗ, ରଘୁନାଥପୁର, ଏରସମା ଓ ବାଲିକୁଦା, କଟକର ବାଙ୍କୀ ଓ ଆଠଗଡ଼, ପୁରୀର କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରା, ଗରଦପୁର ଓ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ଅଧିକ ଜଳସ୍ତର
ଆଜି ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି, 620.45 ଫୁଟ୍ l ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10 ଫୁଟ୍ ଜଳ ବଢ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,11,660 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାନଦୀରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 63 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ତେବେ ଆଜି ଏହାର ଜଳସ୍ତର 620.45 ଫୁଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି l ତେଣୁ ରୁଲ କର୍ଭ ଅବମାନନା କରି କାହିଁକି 13 ଫୁଟ ଅଧିକ ଜଳ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି l
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ସମ୍ବଲପୁର