ଅନୁଗୋଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ଫୁଲୁଛି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ । ଗଇଁନ୍ଦି ମଝି ପଡ଼ାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ରାସ୍ତା ଉପର ୧୦ ପୁଟର ପାଣି । ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 27, 2026 at 10:40 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଠାରୁ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡ ଅବବାହିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝିପଡା, ବେହେରାସାହି, ଗଇଁନ୍ଦୀ ଓ ରାମିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ଟିକରପଡା ରାସ୍ତାର କରଡ଼ାପଡା ଠାରୁ ମଝିପଡା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲୁଛି । ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପାଣି କମିବା ନାଁ ଧରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି । କିଛି ବୁଲା ବେପାରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୧୦ହଜାର କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗଣ୍ଡର ତଳ ଭାଗରୁ ୧୬ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବନ୍ୟଜଳ ଚାଲିଛି । ୨୦ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଚାଲିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୁଏ । ତେଣୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇ ପାରେ । ଏହାଛଡା ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିବ । ଏଭଳି ହେଲେ ବନ୍ୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ଆକଳନ କରୁଛି । ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ୪ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଅତି ଗୁରୁତର କାମ ପଡିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି । ତେଣୁ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ଏହାଛଡା କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରୀୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ - ବଡ଼ଜୋରା ନାଳ ପୋଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ