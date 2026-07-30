ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା: ବରୀ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କସାହିରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ବିଭିନ୍ନ ପଂଚାୟତ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ
କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଗୋଳେଇପୁର, ବଡ଼ ବିରୁଆଁ, ତଣ୍ଡରା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ପହଙ୍ଗା, ଟିକରପଡା, ଗନ୍ଧଣ, ଭୋଟକା ଆଦି ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 30, 2026 at 5:20 PM IST
FLOOD SITUATION IN JAJPUR, ଯାଜପୁର : ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଫଳରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଗୋଳେଇପୁର, ବଡ଼ ବିରୁଆଁ ଓ ତଣ୍ଡରା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ପହଙ୍ଗା, ଟିକରପଡା, ଗନ୍ଧଣ ଓ ଭୋଟକା ଆଦି ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଟିକରପଡ଼ା ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଗାଁ ଓ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ।
ଖରାସ୍ରୋତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଖାପାଖି 9ଟି ପଂଚାୟତର 12ରୁ 13ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି l ରସୁଲପୁର ତହସିଲଦାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍କୁଲ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଆଣି ରଖାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ l"
ସେପଟେ ବରୀ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କସାହିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୫୦ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଅଛି । ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଏକାଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ, ବ୍ୟାପକ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ l ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପରେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବନ୍ୟା l ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପକ ପାଣି ଯୋଗୁ ବରୀ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କସାହି ନିକଟରେ ଏକ 50 ଫୁଟର ଘାଇ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏପରିକି ଘାଇ ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର