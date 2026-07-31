ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ KMCର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି KMC ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଦାରଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Flood in Kataka Leave of all employees of Kataka Municipal Corporation cancelled till 3rd August Monday
KMCର କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରନଦୀପ୍ କୌର ସହୋତା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 7:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kataka Flood କଟକ: ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ସହରବାସୀ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ସଜାଗ ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଦିନତମାମ୍ ରିଂ ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (KMC)ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନଦୀକୂଳରେ ବୁଲିବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ନଦୀକୂଳିଆ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

Flood in Kataka Leave of all employees of Kataka Municipal Corporation cancelled till 3rd August Monday
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ KMCର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)


ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ:

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି KMCରେ ୧୨୧ଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୯୪ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କହ୍ନେଇପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ୫୦ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡର ସନ୍ତୋଷୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନଦୀକୂଳିଆ ଗାନ୍ଧିପଲ୍ଲୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍:

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 18003456728 ଏବଂ 2310472 କିମ୍ବା 2311244 ରହିଛି । KMC ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ (NDRF) ଟିମ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ NDRF ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛି ।

Flood in Kataka Leave of all employees of Kataka Municipal Corporation cancelled till 3rd August Monday
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ KMCର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)
ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ୍ ମହଜୁଦ:

ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି KMCର କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରନଦୀପ୍ କୌର ସହୋତା । ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଓ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏସଆଇଓ) ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକବାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଇଛି ।

ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଗାଡ଼ି, ପମ୍ପସେଟ୍ ଓ ସେସପୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।

କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ବା ସାପକାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେଏମସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।

  • ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଏମସିର (କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ) ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
  • ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଏମସିରେ ୧୨୧ଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ
  • ୯୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ
  • ଦୁଇଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
  • କେଏମସି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ
  • ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କେଏମସିର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
  • ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କମିଶନର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡିସି ଓ ଏସଆଇଓ
  • ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ
  • ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାପକାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ମହଜୁଦ
  • ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପସେଟ୍ ଓ ସେସପୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି
  • ନଦୀ କୂଳିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଜାରି; ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, ଜଳଘେରରେ ଏବେବି ୫୨୦ ଗାଁ

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

KATAKA MUNICIPAL CORPORATION
ODISHA FLOOD NEWS
କଟକ ବନ୍ୟା
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ
FLOOD IN KATAKA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.