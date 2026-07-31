ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ KMCର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି KMC ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଦାରଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 31, 2026 at 7:59 AM IST
Kataka Flood କଟକ: ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ସହରବାସୀ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ସଜାଗ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଦିନତମାମ୍ ରିଂ ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (KMC)ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନଦୀକୂଳରେ ବୁଲିବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ନଦୀକୂଳିଆ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି KMCରେ ୧୨୧ଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୯୪ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କହ୍ନେଇପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ୫୦ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡର ସନ୍ତୋଷୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନଦୀକୂଳିଆ ଗାନ୍ଧିପଲ୍ଲୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 18003456728 ଏବଂ 2310472 କିମ୍ବା 2311244 ରହିଛି । KMC ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ (NDRF) ଟିମ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ NDRF ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛି ।
ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି KMCର କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରନଦୀପ୍ କୌର ସହୋତା । ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଓ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏସଆଇଓ) ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକବାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଇଛି ।
ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଗାଡ଼ି, ପମ୍ପସେଟ୍ ଓ ସେସପୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।
କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ବା ସାପକାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେଏମସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
- ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଏମସିର (କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ) ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଏମସିରେ ୧୨୧ଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ
- ୯୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ
- ଦୁଇଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
- କେଏମସି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କେଏମସିର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
- ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କମିଶନର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡିସି ଓ ଏସଆଇଓ
- ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ
- ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାପକାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ମହଜୁଦ
- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପସେଟ୍ ଓ ସେସପୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି
- ନଦୀ କୂଳିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଜାରି; ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, ଜଳଘେରରେ ଏବେବି ୫୨୦ ଗାଁ
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ