ETV Bharat / state

ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା; ଯାଜପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ

ଯାଜପୁର କୁମ୍ଭୀରାଗଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଵା ସହ ଭୟଭୀତ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

minister pradeep bal samanta visits flood area in jajpur
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jajpur Flood ଯାଜପୁର: ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଛି । କୁମ୍ଭୀରାଗଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଵା ସହ ଭୟଭୀତ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ (ETV Bharat)

'ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ':

ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା 5 ଥର ଆସିଲାଣି । ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର କିମିରିଗଡିଆ, ଜାଗାଡି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4ରୁ 5 ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ ଦେଇଛୁ । ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ, ଜରି ପାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ।"

minister pradeep bal samanta visits flood area in jajpur
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ (ETV Bharat)

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ 5 ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପୂରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନ ଦିଆଯିବ, ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

minister pradeep bal samanta visits flood area in jajpur
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ (ETV Bharat)

ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ:

ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଔଷଧ ବିକଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛୁ । ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ ଆମର ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଚାଷ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି; ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

JAJPUR FLOOD
MINISTER PRADEEP BAL SAMANTA
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା
BRAHMANI RIVER FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.