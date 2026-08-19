ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା; ଯାଜପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ
ଯାଜପୁର କୁମ୍ଭୀରାଗଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଵା ସହ ଭୟଭୀତ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 19, 2026 at 10:00 AM IST
Jajpur Flood ଯାଜପୁର: ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଛି । କୁମ୍ଭୀରାଗଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଵା ସହ ଭୟଭୀତ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ':
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା 5 ଥର ଆସିଲାଣି । ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର କିମିରିଗଡିଆ, ଜାଗାଡି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4ରୁ 5 ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ ଦେଇଛୁ । ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ, ଜରି ପାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ।"
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ 5 ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପୂରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନ ଦିଆଯିବ, ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଔଷଧ ବିକଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛୁ । ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ ଆମର ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚାଷ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି; ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର