ବେଗୁନିଆରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା: ୧୩୨ ହେକ୍ଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ବେଗୁନିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଗୋଚାରଣ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବଳଦ ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 2, 2026 at 2:41 PM IST
ଖୋରଧା: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା । ଜଳପ୍ରଳୟର ଏହି କରାଳ ଗ୍ରାସରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ । ମହାନଦୀର ଶାଖା ରଣ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକର ପୋଡ଼ାଡ଼ିହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକର ଆହାର ଓ ମେହନତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ।
କୃଷି ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୧୩୨ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷଜମି ବନ୍ୟାଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାପକ ଗୋଚାରଣ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବେ ବଳଦ ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଫସଲ ହରାଇ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ, ପଶୁସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ରଣ ନଦୀର ବ୍ୟାକୱାଟର ଆସି ବଡ଼ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଫଳରେ ବହୁତଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି । ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସବ କଲେକ୍ଟର ସାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବୁ । ଯଦି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୁଏ, ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ । ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ।'
ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ବି ଜନବସତିକୁ ପାଣି ପଶେ ତେବେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କରି ପାରିବୁ । ତା' ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ।
ସେହିପରି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବେଗୁନିଆର ବିଜେପି ନେତା ମାନସ ବେହେରା ପୋଡ଼ାଡ଼ିହ, ତୁଳସୀପୁର ଏବଂ ବାଘମାରି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ମନୋବଳ ବଢାଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିପରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ; ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 10ଟି ପରାମର୍ଶ