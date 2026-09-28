ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ
ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନହରା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଢମାରୀ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନପାରିବାରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : September 28, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 2:15 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଯାତାୟାତର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନପାରିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନହରା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଢମାରୀ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଧଳ ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଢମାରୀ ଗାଁର ରାମହରି ସେଠୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ । ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । 4 ଥର ବନ୍ୟାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ନଥିଲା ।
ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ:
ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଯୋଗେ ପାଣି ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋ ମିଟର କମର୍ଦ୍ଦା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବାରୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆସିଛି । ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଛି । ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର ଭରା ପାଣିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନାହିଁ । ଏପଟେ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରିକ୍ସାରେ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ । କମର୍ଦ୍ଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ
ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର