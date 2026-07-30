ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଜାରି; ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, ଜଳଘେରରେ ଏବେବି ୫୨୦ ଗାଁ
ସହରାଞ୍ଚଳର ୧୪ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୧୭୬ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 10:36 PM IST
ODISHA FLOOD SITUATION REVIEWS, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ । ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦୦ଟି ବ୍ଲକ୍, ୫୩୯ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧୪୫୮ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ୧୪ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୧୭୬ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି ।
ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୨୩୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ୫୨୦ଟି ଗାଁ ଜଳଘେରରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୮୯୬ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୧ଟି ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝରରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୩ଟି ବ୍ଲକ୍ର ୭୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା କବଳରେ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୧,୩୧୦ଟି ପଶୁ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୨୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ୩୭୮.୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୪୪.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ୪୨୭ଟି ପଲିଥିନ ସିଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ୨୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ୬ଟି ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ୪୬ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା କାମ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଧୀର ଗତିରେ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଓ ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଓ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ତଥାପି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ହାରାହାରି ୨୦.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ୧୬୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୬୪୪.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୨୦.୯୧ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଚାଲିଛି । ମହାନଦୀର ନରାଜରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସୀମା ଉପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର