ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ନଦୀ କୂଳିଆ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଇବ୍ ଏବଂ ଭେଡେନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ନଈ କୂଳିଆ ଲୋକେ ଏବଂ ଚାଷୀ ।ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : July 31, 2026 at 1:09 PM IST
Heavy Rain In Jharsuguda ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ନଦୀ କୂଳଆ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଇବ୍, ଖେରୱାଲ ଏବଂ ଭେଡେନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ତାଲପଟିଆ, ଗଣ୍ଠିଆବୁଡ଼, ଦେଓଗାଁ, ଖେରୁୱାଲ ଓ ନନ୍ଦାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆପତ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସବର।
ଚିନ୍ତାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାଷୀ:
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ ଚାଷୀ । ଚାଷୀ ଛବିଲ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସି ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ, ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ନଜର ଦେଉ ନାହାନ୍ତି।"
ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଧନୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ । ଆମର ନିଜସ୍ବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ । ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। "
ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି:
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇବ୍, ଖେରୱାଲ ଏବଂ ଭେଡେନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ତାଲପଟିଆ, ଗଣ୍ଠିଆବୁଡ଼, ଦେଓଗାଁ, ଖେରୁୱାଲ ଓ ନନ୍ଦାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆପତ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ଆପତ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସବର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଡି.ଏଲ୍.ସି.ସି ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଲଖନପୁର ତହସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ କନକ୍ତୋରା ଓ ମହୁଲି ଦୁଇଟି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । " ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତିି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Update: ଅଗଷ୍ଟ 6 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାଜଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା