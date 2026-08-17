ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ; ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, 5 ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : August 17, 2026 at 9:50 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 5 ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସାଳନ୍ଦି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରିକି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି । ବନ୍ୟାରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସାଳନ୍ଦି ନଦୀରେ ଉଚ୍ଛୁଳା ବନ୍ୟାଜଳ ସମେତ ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ, ରେବ, କପାଳି ଓ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଆଦିରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ । ବନ୍ୟାରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦୋବଲ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଖଡ଼ିପଦା, ପ୍ରଧାନୀ, ସୋହଡା, କରଦା, ହସନାବାଦ, ଅର୍ଜୁନପୁର, ବାୟାଙ୍ଗଢ଼ିହ, କୋଠାର, ରଇପୁର, ପାଳସାହି, ସାହସପୁର, ଧୂଷୁରୀ, ବାମୁକୁରା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଧୂଷୁରୀ-ହସନବାଦ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ପତ୍ରିସାହି--ଫତେପୁର, ଗୁଡ଼ୁପୋଖରୀ--ଭଉଁରୀଆବାଙ୍କ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କୋଠାର, ହସନାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ, ମାତଗଜପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।
ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ-
ଅଦ୍ୟାବଧି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ୍—ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 33ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 4ଟି ୱାର୍ଡ ଓ 134ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,96,240 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 95,381ଟି ପଶୁସମ୍ପଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 66,580 ବଡ଼ ପଶୁ, 28,801 ଛୋଟ ପଶୁ ଓ 10,800 କୁକୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି। 9ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର-
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍, ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,07,773 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ 35,191 ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 90ଟି ମାଗଣା ରନ୍ଧନଶାଳା ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି । 13,000 ବୋତଲ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ 13,500 ଜଳ ପାଉଚ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ପଶୁସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 85 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 1,100ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଏବଂ 708ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 26ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଓ 4ଟି ଭେଟେନାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜଳ ବିଶୋଧନ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ 553ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି ନଳକୂପକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର 27ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ସାପ କାମୁଡ଼ାର 7ଟି ମାମଲା ରହିଛି । 35 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ତଥା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3ଟି ODRAF ଟିମ୍ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ଧାମନଗର ଏବଂ ତିହିଡ଼ିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରଡ଼ିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ODRAF ଟିମ୍ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ତିହିଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗରରେ କଟକରୁ 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦେଶ-
ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ଛୁଟିରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ବିବୃତି-
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି । କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ