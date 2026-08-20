ETV Bharat / state

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର

ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାହସକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର

Flood disaster in Bhadrak: Asha Karmi Minti Sahu carries flood victims on her shoulders to rescue
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 11:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Courage of Asha Karmi in flood, ଭଦ୍ରକ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ । ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ । କେବଳ ମାନବିକତା ନୁହେଁ, ଏହା ସାହସିକତାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ୍‌ରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସି ମାନବିକତା ତଥା ସାହସିକତାର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନଦିଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବରପାଇ ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରଖରତାକୁ ଖାତିର ନକରି ମୀନତି ସାହୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ।

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ ।
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ । (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ । ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାହସକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସାହସିକ ଓ ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ।

ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ
ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଜାରି :

ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ । ହେଲେ ଗାଁରୁ କମିନାହିଁ ପାଣି । ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢାଇଦେଉଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ନଦୀ, ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ମିଟର ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17 ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଫୁଟ୍ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

ଫଳରେ ଏହି ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ, ରେବ, କପାଳି ଏବଂ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ୍- ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଧୁଷୁରୀ ULB ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ୍ 46ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 212ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ 4ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,79,704 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,05,382 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଜନିତ କୌଣସି ମାନବ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନାହିଁ । ଘର କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 122ଟି ମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । 40,800 ବୋତଲ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ 67,000 ପାଣି ପାଉଚ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । 1,050 ରୋଲ୍ ପଲିଥିନ୍, 147.07 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ 22.45 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 4ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ 19ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଉପଲବ୍ଧ 110 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 85 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ।

ପଶୁସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା :

ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 1,12,753ଟି ପଶୁସମ୍ପଦ ଏବଂ 10,800ଟି କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପଶୁସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ 78,145ଟି ବଡ଼ ପଶୁ ଏବଂ 34,608ଟି ଛୋଟ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି । 6ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,100ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଏବଂ 708ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । 9ଟି ପଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । 825ଟି ନଳକୂପ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜଳ ବିଶୋଧନ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି । ଡାଇରିଆ ରୋଗର 62ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 51 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି । 12ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ 53 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16ଟି ପ୍ରସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ODRAF, NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ:

ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ODRAF, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଯିତ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 4ଟି ODRAF ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲମପୁର ଏବଂ ରହଣିଆ, ଧାମନଗର ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେନ୍ଧାପୁର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନପୁର, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରଡ଼ି ଏବଂ ନାଳଗୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ODRAF ଟିମ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଳକରେ ଗୋଟିଏ NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଳକରେ କଟକରୁ ଆସିଥିବା 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।


ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି,"ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଜଳ ବାହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖା ଯାଇଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରହିଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ; ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, 5 ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ; ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

BHADRAK FLOOD NEWS
ASHA KARMI MINATI SAHU
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ
ଆଶା କର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ
COURAGE OF ASHA KARMI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.