ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Flood control issue: Revenue Department calls emergency meeting for upcoming preparations
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA FLOOD COMPENSATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ । ଚଳିତ ବନ୍ୟାର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ବୈଠକ । ପ୍ରଭାବିତ ବିଭାଗ, ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ । ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 22ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚୂଡାନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ରିପୋର୍ଟ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଗତକାଲି ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲି । ଦୟା ଓ ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କମି ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭବ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ । (ETV Bharat Odisha)



ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 22.03 କୋଟି, ଯାଜପୁର 20.20 କୋଟି ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 20.12 କୋଟି ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚୂଡାନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ରିପୋର୍ଟ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚୂଡାନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ରିପୋର୍ଟ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର 8.18 କୋଟି, କେନ୍ଦୁଝର 6.11 କୋଟି, ସମ୍ବଲପୁର 5.56 କୋଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 5.04 କୋଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 5.02 କୋଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 2.06 କୋଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 2.31 କୋଟି, ବୌଦ୍ଧ 1.29 କୋଟି, ବଲାଙ୍ଗିର 1.17 କୋଟି, ଢେଙ୍କାନାଳ 1.10 କୋଟି, ବରଗଡ଼ 1.05 କୋଟି, କଳାହାଣ୍ଡି 1.05 କୋଟି, ନୂଆପଡ଼ା 1.05 କୋଟି, କନ୍ଧମାଳ 1.01 କୋଟି, କଟକ 1.01 କୋଟି, କୋରାପୁଟ୍ 1.01 କୋଟି, ମାଲକାନଗିରି 1.01 କୋଟି, ରାୟଗଡ଼ା 1.01 କୋଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)


ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳ ପତନ କମିନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ସେଠି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଁଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଘର, ଶସ୍ୟ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପହଁଚୁଛି ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭବ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭବ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏକକାଳୀନ ମହାନଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ, ଦେବୀ, ଦୟା, ଇବ, ତେଲ୍ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଲନିନୋ ଯୋଗୁଁ ସ୍ବଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 65 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳ ନଦୀରେ ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର; ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଘାଇ ମରାମତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA FLOOD COMPENSATION
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ODISHA FLOOD SITUATION
REVENUE MINISTER REVIEW FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.