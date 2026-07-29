କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା: ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ଯାତାୟତ ଠପ୍
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର/ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 29, 2026 at 11:42 AM IST
Flood in Jagatsinghpur Kataka ଜଗତସିଂହପୁର/ କଟକ: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇଛି । ସେପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।
ଜହ୍ନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ:
ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହ୍ନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 150ରୁ ଦୁଇଶହ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜହ୍ନାପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶିଛି । ଫଳରେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ । ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।"
ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା:
ସେହିପରି ଜାହାନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗାଁର ଦେଢଶହ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ । ଆମର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେହିନାହାନ୍ତି । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ନିଦ ଚାଲି ଯାଉଛୁ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।"
କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ:
କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କନ୍ଦରପୁର ଲେବଲ କ୍ରସିଂରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ଠପ ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଗମନାଗମନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 20 ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରିବାଟିରୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା କମିଛି ମାତ୍ର ଜଳସ୍ତର କମିନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଠଗଡ଼ରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ:
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା କଣ୍ଟଲ ବାରବାଟୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମିଛି । ଏହାର 5 କିମି ପରେ ଚମ୍ପାପୁର ଠାରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ରୁ 12ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6ରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ।
ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ...
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିବା ସହ କଟକ ବଡମ୍ବା ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯିବା ସହ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟାଜଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ତାକୁ କଡାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନେ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ମା'ଙ୍କ ବେଢା ପରିସରରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼େ, ତେବେ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥାଏ ।
ବାଙ୍କୀର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ:
ବାଙ୍କୀ ବିଲିପଡ଼ା ଓ ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 4 ପୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ଠପ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଛି । ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଵେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଜଳକା, ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର
ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର/କଟକ