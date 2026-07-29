ETV Bharat / state

କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା: ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ଯାତାୟତ ଠପ୍‌

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର/ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିଭିଷୀକା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 11:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Flood in Jagatsinghpur Kataka ଜଗତସିଂହପୁର/ କଟକ: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇଛି । ସେପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିଭିଷୀକା, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ଯାତାୟତ ଠପ୍‌ (ETV Bharat)

ଜହ୍ନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ:

ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହ୍ନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 150ରୁ ଦୁଇଶହ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜହ୍ନାପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶିଛି । ଫଳରେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ । ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।"

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା:

ସେହିପରି ଜାହାନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗାଁର ଦେଢଶହ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ । ଆମର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେହିନାହାନ୍ତି । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ନିଦ ଚାଲି ଯାଉଛୁ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।"

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ:

କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କନ୍ଦରପୁର ଲେବଲ କ୍ରସିଂରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ଠପ ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଗମନାଗମନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 20 ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରିବାଟିରୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା କମିଛି ମାତ୍ର ଜଳସ୍ତର କମିନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ଆଠଗଡ଼ରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ:

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା କଣ୍ଟଲ ବାରବାଟୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମିଛି । ଏହାର 5 କିମି ପରେ ଚମ୍ପାପୁର ଠାରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ରୁ 12ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6ରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ।

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ବନ୍ୟା (ETV Bharat)
Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ (ETV Bharat)

ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ...

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିବା ସହ କଟକ ବଡମ୍ବା ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯିବା ସହ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟାଜଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ତାକୁ କଡାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନେ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ମା'ଙ୍କ ବେଢା ପରିସରରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼େ, ତେବେ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥାଏ ।

Mahanadi Water Level Increase Flood Like Situation and WaterLogging In Kataka Jagatsinghpur
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ବାଙ୍କୀର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ:

ବାଙ୍କୀ ବିଲିପଡ଼ା ଓ ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 4 ପୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ଠପ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଛି । ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଵେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଜଳକା, ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର

ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର/କଟକ

TAGGED:

KATAKA FLOOD
JAGATSINGHPUR FLOOD
କଟକ ବନ୍ୟା
ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ୟା
FLOOD IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.