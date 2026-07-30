ETV Bharat / state

ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର । ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

flood alert in puri district administration prepared to deal with the situation
ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାନଦୀରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମର ୨ ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲି, ଗୋପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।

ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ମହାନଦୀର ଯେତେ ଶାଖା ନଦୀ ପୁରୀ ଜିଲା ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ।'

flood alert in puri district administration prepared to deal with the situation
ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)
flood alert in puri district administration prepared to deal with the situation
ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସବୁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।'

flood alert in puri district administration prepared to deal with the situation
ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)
flood alert in puri district administration prepared to deal with the situation
ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ; ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷା ପାଣି, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆର 10ଟି ଗାଁ ଲୋକେ




TAGGED:

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା
PURI DISTRICT ADMINISTRATION
ମହାନଦୀ ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା
RESCUE TEAM AT PURI
FLOOD ALERT IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.