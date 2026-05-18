ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ

15 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

୧୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ବଅଁରପାଳ ଥାନା ସଲଗାଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ। ଘଟଣା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 14 ଲକ୍ଷ 85 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଭୁଜାଲି ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡା, ସୁଜିତ ନଏକ, ଡାକ୍ତର ପରିଡା, ସଚିନ ସେଠ ଓ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାଏକ।

ଡକାୟତି ଶିକାର ଏଜେଣ୍ଟ ପୁପୁନ ପୋଇ (ETV Bharat Odisha)

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ

ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ‘‘ଆଜି 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ । ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟ, ଡକାୟତି ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରି ବଏର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟ ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ସାଲଗଡିଆର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଲୁଟର ଶିକାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏତେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ’’ ।

୧୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

6 ଦିନରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ

ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଘରୋଇ ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଲୁଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଏଜେଣ୍ଟ ପୁପୁନ ପୋଇ ବଅଁରପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେପରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଳଚେର ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶାଳ ଗାଡ଼ିଆ ନିକଟରେ 5 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ।

ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ମାତ୍ର ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ,ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଅପରାଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜୁ ପରିଡା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ଫ୍ଲିପ କାଟରେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଭାବେ କାମ କରେ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରେ ତାର ଗତି ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହି ଡକାୟତି ଘଟଣା ଭିଆଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି।

ଇ କାର୍ଟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ନିହାତି ଦରକାର । ଅନଲାଇନ ବା ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୁମି ଜାଣିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏସପି ।

