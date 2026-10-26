ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଓ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ ଉଡିବ ବିମାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-ରାଞ୍ଚି ରୁଟ୍ରେ ATR ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 9:31 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବିମାନ ସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଓ ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟାରକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ ସେବା ପୁଣେକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ରୁଟ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ସମୟ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ସହ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ସୂଚୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନୂଆ ରୁଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ବିମାନ ସେବା ସହିତ ପୁଣେକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ରାଞ୍ଚି ରୁଟ୍ରେ ATR ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ସମୟ ସୂଚୀକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ।
ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ, ଦିନ ଓ ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କରିବ ଉଡାଣ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା କେବଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଉଡାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡିକ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ରାଞ୍ଚି, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମଦାବାଦ, ଗୌହାଟି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛତିଶଗଡ଼, ପାଟନା, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବାରଣାସୀ, ଜୟପୁର, ଉତ୍କେଲା ରାୟପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ବିମାନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ।
କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ସହରକୁ ଯୋଗାଇବ ସେବା:
|କମ୍ପାନୀ
|ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ
|1
|ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ
|ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର
|2
|ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ
|ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, କୋଲକାତା, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ
|3
|ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ
|ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାୟପୁର ଆଦି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବ । ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କୋଲକାତା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବ
|4
|ଆକାଶ ଏୟାର ବିମାନ
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|5
|ଫ୍ଲାଏ 19 ବିମାନ
|ଜୟପୁର, ଉତ୍କେଲା ଏବଂ ରାଉରକେଲା
|6
|ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ ଏୟାର ବିମାନ
|ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜୟପୁର, ଉତ୍କଲା, ରାଉରକେଲାକୁ ଉଡାଣ । ଉତ୍କେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭାଇଜାଗକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବ
|7
|ଷ୍ଟାର ଏୟାର ବିମାନ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ସହିତ
ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡାଣ କରିବ
ଏପଟେ ଟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସଂଜିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳୀନ ସୂଚୀରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଶୀତକାଳୀନ ସୂଚୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେପରି ଶ୍ରୀନଗର, ଗୋଆ, କୋଚିଂ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକକୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୀତ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ବିମାନ ସେବା ସିଧାସଳଖ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବେ ବୋଲି ଟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସାଉଦି ଆରବକୁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ୍ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର