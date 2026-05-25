ଉତ୍କେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏଣିକି ମାସ ତମାମ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ଏଣିକି ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ ୨ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ଦାସ
Published : May 25, 2026 at 11:15 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ଏଣିକି ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ ୨ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆର ୱାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ସକାଳ ୫ଟା ୫୦ ମିନିଟରେ ଛାଡ଼ି ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସକାଳ ୭ ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହି ସମାନ ବିମାନ ଉତ୍କେଲାରୁ ସକାଳ ୭ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୮ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହିଭଳି ଦ୍ବିତୀୟ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ସକାଳ ୧୧ଟା ୨୦ ମିନିଟରେ ଛାଡ଼ି ଉତ୍କେଲା ବନ୍ଦରରେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ସେହି ବିମାନ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍କେଲାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧ଟା ୫୫ ମିନିଟରେରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏଥିପାଇଁ ଟିକଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜିଏସଟି ମିଶାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୩ ହଜାର ୨୮୭ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ୬ ଦିନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହକୁ ସବୁ ଦିନ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ୭ ଦିନ ବିମାନ ସେବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଉତ୍କେଲାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାସ ତମାମ ଉଡ଼ାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇଛି, ଏହା ଫଳରେ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ 50 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଡା ଜାହାଜ ଯଦି ମିଳିବ ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଆହୁରି ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ୬ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ୍ ରହୁଥିଲା ସେହି ଦିନ ବି ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ ୭ ଦିନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି