ମହିଳା ଥାନାରୁ ଫେରାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗିରଫ: ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଣିଲା ପୋଲିସ
ରୁଦ୍ର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 7, 2026 at 4:28 PM IST
Rape accused arrested from Bengaluru, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସୂତାରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି । ରୁଦ୍ରକୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ମହିଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ହେବ କୋର୍ଟଚାଲାଣ
ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ମହିଳା ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ । ମହିଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରୁଦ୍ରକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ । ପରେ ଫେରାର ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା
ରୁଦ୍ର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ପରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ରୁଦ୍ରକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୨ (ରବିବାର) ଦିନ ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା । ୨ ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟା ସମୟରେ ରୁଦ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା । ଜଗିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ କୌଶଳ କରି ରୁଦ୍ର ଅଚାନକ ପାଇଖାନାରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା । ସେଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୁଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଁ, ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମହିଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାରେ ଡିସିଓ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ନିଲମ୍ବନ
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଫେରାର ବେଳେ ଡିସିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସଆଇ ତିଳୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟି ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଢିଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମାସରେ ଗଲାଣି ୧୩୦ ଜୀବନ, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର