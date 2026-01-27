ବିଚ୍ ବଜାରରେ ପରିବା ଦୋକାନୀକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ; ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରୁତର, ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଦିପୁନ ପ୍ରଧାନ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବସିଥିବାବେଳେ ୩ଟି ବାଇକରେ ୫ଜଣ ଯୁବକ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ, ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଦିପୁନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପୂର୍ବ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଜଣେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ସହରର ବାଜିଚୌକ ସ୍ଥିତ ଦୈନିକ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସୋମବାର ଏପରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ପାଟୁ ଓରଫ ଦିପୁନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଘର ରଗଡି ସାହି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଖଣ୍ଡା ଓ ଭୁଜାଲି ଚୋଟରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ କଟକ ଏସସିବିକୁ ଚିକିତ୍ସାପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି।
କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ
କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୫ଟା ସମୟରେ ଦିପୁନ ପ୍ରଧାନ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବସିଥିବାବେଳେ ୩ଟି ବାଇକରେ ୫ଜଣ ଯୁବକ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ, ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଦିପୁନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇବାରୁ ଦିପୁନ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଯୋଗେ ପଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଯାଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ବାଇକକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରୁଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଲଷ୍ମୀବଜାର ମଲ୍ଲାର ସାହି ଅଂଚଳର ବୋଲି ପୁଲିସ ସୁରାକ ପାଇଛି। ଉଭୟ ମଲ୍ଲାର ସାହି ଓ ରଗଡି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଝଣାପଡିଛି, ଏପରିକି ଗତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଏହି ଦୁଇ ସାହି ମଲ୍ଲାର ସାହି (ଲକ୍ଷ୍ମୀବଜାର) ଓ ରଗଡି ସାହି (ଆନନ୍ଦ ବଜାର) ମଧ୍ୟରେ ଲଷ୍ମୀପୂଜା ଭସାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଏପରିକି ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବେ ମଲ୍ଲାର ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରଗଡି ସାହିର କିଛି ଯୁବକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗତ ୪/୫ଦିନ ତଳେ ଜାମିନ ମ୍ଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସୋମବାର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ସୋମବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରଗଡି ସାହିର ପରିବା ଦୋକାନୀ ଦିପୁନ ପ୍ରଧାନ ସାହିର ଜଣେ ନେତୃସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଦିପୁନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରଗଡି ସାହିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରଗଡି ସାହି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୱେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲ। ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା । ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଂଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗିରହିଛି । ଫଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତ୍ୱେଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କଡା ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଦିପୁନ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
